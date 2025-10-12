Vela/ Trofeo Challenge, regate nel Tigullio per la Classe Dinghy 12p

Da Lega Navale Santa Margherita Ligure

Nelle giornate del 11 e 12 ottobre si sono svolte nella magnifica cornice ancora estiva del Golfo del Tigullio le regate del Trofeo Challenge Lega Navale Italiana Sezione di S. Margherita Ligure. Folta la partecipazione, pur con altri eventi contemporanei in altre parti d’Italia, della classe Dinghy, con 26 partecipanti agguerritissimi per l’evento che chiude la stagione della classe a S. Margherita, con la flotta che si sposta poi a Rapallo per le ultime regate dell’anno.

Partecipazione impreziosita dalla presenza tra gli atleti del noto giornalista Guido Meda, portacolori del Circolo Velico Sferracavallo, che si sta avvicinando a questa combattuta e tecnica classica.

