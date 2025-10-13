Accordo quadro tra UniGe e Istituto Centrale per il Restauro

Genova. Martedì 14 e mercoledì 15 ottobre 2025, una delegazione dell’ICR – Istituto centrale per il restauro, guidata dal direttore Luigi Oliva, incontra i rappresentanti dell’Università di Genova per la sottoscrizione di un accordo quadro di collaborazione tra i due enti.

L’intesa, della durata triennale, stabilisce una collaborazione strutturata in ambiti cruciali: la ricerca scientifica e diagnostica applicata alla conservazione del patrimonio culturale, l’alta formazione e la divulgazione tecnico-scientifica. L’accordo mira a sviluppare sinergie tra l’ICR e l’Ateneo genovese, favorendo la realizzazione di progetti congiunti di restauro, lo scambio di competenze e il coinvolgimento di studenti, dottorandi e ricercatori in attività sperimentali e specialistiche.

