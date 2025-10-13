“Agente attaccato con una lametta, ancora un aggressione in carcere”

“Ancora una grave aggressione ai danni di un appartenente alla Polizia penitenziaria. Ci risiamo, ieri – presso la Casa circondariale spezzina, un detenuto assegnato da Biella per Ordine e Sicurezza, di origine egiziana, ha colpito con una lametta, l’agente di Polizia di turno, ferendolo all’avambraccio, è stato con urgenza trasportato al nosocomio cittadino”. A riferirlo è Fabio Pagani, segretario della Uilpa Polizia Penitenziaria, che poi spiega: “È assolutamente indispensabile e urgente – incalza ancora il leader della Uilpa – riportare in sicurezza l’istituto penitenziario della Spezia. Senza dimenticare l’arrivo di detenuti pericolosi – da altre sedi – che mettono in serio rischio ordine e sicurezza con la presenza come non mai di centonavanta detenuti. Chiediamo maggiore rigore e immediate sanzioni per quei detenuti violenti. Alla Spezia il regime stringente per questi soggetti è tardivo e in alcuni casi neanche applicato”, conclude Pagani.

