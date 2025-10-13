Asl3: la “Terapia della distrazione” entra nel reparto di oncologia di Villa Scassi grazie all’associazione NoiCiSiamo

Genova. In occasione della Giornata Nazionale dedicata al tumore metastatico, Asl3 rinnova il proprio impegno a fianco delle pazienti oncologiche attivando nuova strumentazione presso l’Oncologia di Villa Scassi, in collaborazione con l’Associazione NoiCiSiamo MBC Italia.
Sono infatti pienamente in funzione i tre visori 3D donati da NoiCiSiamo per la cosiddetta “Terapia della Distrazione”, un progetto che mira ad alleviare l’impatto emotivo delle cure attraverso contenuti audiovisivi immersivi, progettati per offrire un momento di sollievo durante la somministrazione delle terapie. I contenuti proposti, ispirati alle Quattro Stagioni di Vivaldi, trasformano simbolicamente la sala di trattamento in uno spazio più sereno, favorendo il benessere psicologico delle pazienti.