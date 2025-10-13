Baglietto annuncia la vendita del primo T54

COMMENTA
Economia

Baglietto T54 (render)

Baglietto annuncia la vendita della prima unità di T54, che segna il debutto della nuova linea da 54 metri, evoluzione della fortunata serie T52. La commessa è stata acquisita grazie al supporto di SuperyachtsMonaco, mentre la consulenza tecnica è affidata ad Arrow Monaco, che rappresenterà il cliente in tutte le fasi della costruzione. “Il nuovo modello mantiene le linee esterne classiche e slanciate che definiscono l’eleganza senza tempo della gamma disegnata da Francesco Paszkowski Design – leggiamo in una nota -, mentre la maggiore lunghezza conferisce ulteriore armonia al profilo e alle forme complessive. I volumi sono straordinari e senza pari per uno yacht di queste dimensioni, il più grande yacht da 499 GT sul mercato”.

La consegna è prevista per il 2027. Una seconda unità è attualmente in costruzione in speculazione, con consegna prevista nel 2028.

