Chiavari: abbattuto l’albero di sughero in Piazza N.S. dell’Orto, al suo posto una nuova pianta

Questa mattina, in Piazza N.S. dell’Orto, è stato abbattuto un albero di sughero ritenuto pericoloso per la sicurezza dei cittadini e della viabilità. La decisione è stata presa a seguito di una serie di monitoraggi effettuati negli ultimi anni, che avevano evidenziato problemi strutturali e fitosanitari della pianta. Secondo la perizia tecnica, l’albero presentava una rilevante inclinazione verso sudovest, con proiezione sul camminamento pedonale e sulla strada, e un grave attacco di afidi che comprometteva lo stato vegetativo. Ogni intervento volto a ridurre il rischio si era rivelato insufficiente, rendendo necessario l’abbattimento della pianta.

