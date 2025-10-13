Il Comune di Vezzano alla Perugia-Assisi con i messaggi di pace degli alunni dell’Istituto comprensivo

Il Comune di Vezzano Ligure, che dal lontano 2010 aderisce al Coordinamento nazionale enti locali per la pace, ha preso parte con il suo gonfalone all’edizione 2025 della Marcia della pace Perugia-Assisi, tenutasi ieri, domenica 12 ottobre.

Poiché le scuole del comune di Vezzano hanno istituito dal 2012 la ‘Marcia vezzanese della Pace’, che si svolge tutti gli anni nel mese di maggio, la presidente del Consiglio comunale Daria Ferrari e l’assessora all’Istruzione e ai Servizi sociali Donatella Mezzani hanno camminato per i 24 km della marcia ‘liberando in aria’ simbolicamente i messaggi di pace elaborati dagli alunni dell’Istituto comprensivo di Vezzano Ligure.

“Si ringrazia Anci, aderente alla marcia, per aver coordinato la partecipazione del nostro e di molti altri Comuni italiani – dicono Ferrari e Mezzani -. Per l’intera giornata abbiamo camminato facendo nostro lo slogan dell’iniziativa Imagine all the people, con la speranza di essere, nel nostro piccolo, delle costruttrici di pace”.

