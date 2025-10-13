Il coro dei bambini della Chiesa della Sacra Famiglia aderisce a “Una piazza per Gaza”

Martedì 14 ottobre, il giorno della partita Italia-Israele, il presidente dell’Associazione Italiana

Allenatori Calcio Renzo Ulivieri aprirà – in talk con il giornalista Armando Napoletano – la

manifestazione dedicata alla raccolta firme per intitolare ufficialmente a Gaza il piazzale

dello stadio comunale di Sarzana: sarebbe la prima “Piazza Gaza” in Italia.

L’evento, che si terrà dalle 18.30 alle 23.30 al Teatro degli Impavidi di Sarzana, vedrà la

partecipazione di molti protagonisti della scena musicale e culturale nazionale e locale, da

Giuseppe Cederna, che contribuirà con una performance video realizzata per l’occasione, ai

musicisti Gianni Maroccolo, Andrea Chimenti, Cristina Donà, Yo Yo Mundi e Nuovo

Normale, che proporranno brani ispirati alle vicende palestinesi. Fra interventi ed esibizioni

saranno una ventina le formazioni che si esibiranno nel Teatro degli Impavidi. Tra i sostenitori

dell’iniziativa Bandabardò e l’intero Direttivo del Club Tenco. Interverranno anche due

membri dell’operazione Flotilla: l’europarlamentare Benedetta Scuderi manderà un

contributo video, mentre l’attivista Antonio Mazzeo risponderà in collegamento alle domande

dei giornalisti presenti.

La petizione “Una piazza per Gaza” nasce in parallelo al percorso avviato dall’amministrazione

per la candidatura di Sarzana a Capitale Italiana della Cultura 2028, ed è promossa da un

gruppo di cittadini tra cui spiccano alcuni esponenti di rilievo della cultura e dello sport, come

Alessio Ambrosi (direttore dell’ Acoustic Guitar Meeting), Paolo Bedini (discografico e agente

musicale), Giuseppe Bruno (Direttore del Conservatorio della Spezia) e lo scrittore Bernardo

Zannoni (Premio Campiello 2022).

