Il Lerici vince a San Benedetto

Con un gol per tempo, il Lerici “regola” a domicilio il Riccò Le Rondini, con un classico 2-0, al “Cevasco” di San Benedetto. Mister Andrea Gatti ha schierato per l’occasione: Calzetta, Imperatrice, Losso; Vicini, Seghi, Lattanzi; Verona, Maglione, Gjonaj; Sturlese e Shqypi. Entrati: Bechere, Paterno, Pesalovo e Palagi. A disposizione, Bellotti, Barcio e Pagani.

Gli altri risultati nel Girone D di Prima Categoria nella 3.a giornata. Atletico Casarza-Marolacquasanta 1-3, Cadimare-Brugorglux 1-1, Ceparana-Lavagna 2.0 1-2, Forza e Coraggio-Iron For Amegliese 2-3, Riomaior-Sporting Aurora 1-1, Segesta-Bolanese 4-1 e Spezia Calcio Popolare-Casarza Ligure 2-1.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com