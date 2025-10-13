In vendita i singoli biglietti della stagione di prosa del Teatro degli Impavidi

Il Teatro degli Impavidi, dopo la campagna abbonamenti iniziata a luglio e conclusa all’insegna del successo, apre le porte per l’acquisto dei biglietti singoli per tutti gli spettacoli della stagione di prosa.

Il cartellone, anche quest’anno, è composto da grandissimi nomi e importanti produzioni con una particolare attenzione alla qualità artistica dei progetti: dall’atteso lavoro di Michele Riondino su un testo della scrittrice Yasmine Reza, al cupo Riccardo III di Vinicio Marchiori diretto dal pluripremiato regista Antonio Latella, dalla satira di Paolo Rossi alla poetica di Emma Dante, e ancora ben tre produzioni targate Scarti -dal debutto sulla scena del testo del sarzanese Bernardo Zannoni con protagonista Giuseppe Cederna, al nuovo lavoro sul grandissimo Gilberto Govi rivisto da Tullio Solenghi fino al ritorno di Bidibidodiboo, vincitore del Premio Ubu come migliore novità drammaturgica, di Francesco Alberici -, al talentuoso regista Giovanni Ortoleva che si confronta con un grande classico come La signora delle Camelie alla tradizione della commedia dell’arte rivista da Stivalaccio Teatro.

La biglietteria del Teatro degli Impavidi sarà aperta dal lunedì al sabato dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e il giovedì anche al pomeriggio, dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Martedì e domenica chiuso.Per informazioni è possibile rivolgersi al numero 3464026006, contattabile anche tramite messaggio su WhatsApp. Inoltre è possibile inviare una mail all’indirizzo teatroimpavidi@associazionescarti.it.

