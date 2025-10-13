Infortuni sul lavoro: alla Spezia aumentano le denunce delle malattie professionali

Infortuni sul lavoro. I numeri non hanno “un’evoluzione positiva” perché non accennano a diminuire se non lievemente a livello nazionale. Nella provincia della Spezia, nel periodo gennaio-agosto 2024/2025, le denunce totali di infortunio registrano una flessione del -5,4 per cento rispetto all’anno precedente, attestandosi a 1.819 casi. Nonostante questo calo complessivo, il dato più critico relativo agli infortuni con esito mortale rimane stabile e preoccupante, fermo a tre casi. Il dato più dinamico riguarda le malattie professionali, che mostrano una crescita marcata: le denunce aumentano del +38,7%, raggiungendo quota 520.

Si tratta dell’istantanea emersa questa mattina nel corso della 75esima Giornata Nazionale delle vittime degli incidenti sul lavoro organizzata dall’Anmil durante un approfondimento organizzato nel salone multimediale di Tele Liguria Sud San Francesco di Sales.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com