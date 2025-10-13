Israele vs Italia, anche a Genova il presidio di protesta sotto la Rai: “Normalizza il genocidio”

Genova. Potere al Popolo, insieme a Calp e all’associazione sportiva La Resistente, ha annunciato un presidio di protesta sotto la sede Rai di Genova, in adesione alla mobilitazione nazionale “Show Israel the red card“. La manifestazione si terrà domani, martedì 14 ottobre, in concomitanza con la partita di qualificazione ai Mondiali di calcio tra Italia e Israele, trasmessa in serata dalla Rai.

L’iniziativa genovese rientra in una protesta più ampia che coinvolgerà oltre 50 città italiane con presidi sotto le sedi Rai e Coni, e una grande manifestazione centrale a Udine, città dove si disputerà l’incontro.

