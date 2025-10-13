Genova. Provvedimento revocato e approfondimenti interni, con possibili sanzioni disciplinari all’orizzonte. Diventa un caso l’ordinanza sui parcheggi Kiss&Buy con cui il dirigente Varno Maccari ha confermato i posteggi introdotti a partire dall’estate 2024 dall’allora amministrazione di centrodestra con l’obiettivo di favorire gli spostamenti e lo shopping nei negozi in alcune aree della città.
Kiss & Buy, la sindaca revoca l’ordinanza e annuncia: “Possibili sanzioni disciplinari per il dirigete”