Loano, al via i corsi di formazione per artigiani del carnevale e addetti agli eventi

Loano. Nell’ambito degli interventi integrati per favorire l’inserimento socio lavorativo di soggetti a rischio di emarginazione sociale previsti dal Programma Regionale FSE+ Liguria 2021-2027 – (Priorità 3 Inclusione sociale, obiettivo specifico ESO 4.8), il Comune di Loano ha messo a punto il progetto “CarnevaLöa – Costruiamo insieme il Carnevale”. Ciò è stato possibile partecipando ad un bando che ha consentito di ottenere un importante finanziamento per realizzare formazione ed inserimento lavorativo a favore di soggetti fragili in situazione di disoccupazione.

L’iniziativa vede il Comune di Loano capofila dell’Ats 20 (che comprende, oltre a Loano, Balestrino, Boissano, Borghetto Santo Spirito, Toirano) quale coordinatore di un partenariato costituito con la cooperativa sociale Arcadia, l’Aps Vecchia Loano, Elfo Liguria, Croce Rossa di Loano.

