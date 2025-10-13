COMMENTA
Moconesi: Il “Columbus Day” fontanino celebrato a Terrarossa

Dal Centro Culturale Lascito Cuneo

Il bel tempo ha favorito la celebrazione del “Columbus Day” con le scolaresche della Fontanabuona a Terrarossa di Moconesi. La prof. Carla Podestà, delegata dal Sindaco, ha introdotto la giornata, descrivendo il museo e il perchè l’Ottobre Colombiano venga festeggiato a Terrarossa.  Quindi ha ringraziato le scuole presenti:  le delegazioni della secondaria di Cicagna e di Gattorna, la 5^ elementare di Gattorna, la pluriclasse di Isolona e gli alunni dell’Infanzia e Primavera di Gattorna (alcuni vestiti da caravelle, pannocchie, pomodori, …) e dell’Infanzia di Ferrada.

