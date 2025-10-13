Online il nuovo VisitLoano.it, il portale di destinazione turistica del Comune di Loano

Loano. È online da martedì 8 ottobre la nuova versione aggiornata di VisitLoano.it, il portale di destinazione turistica del Comune di Loano.

Già collegato al DMS regionale, il portale rappresenta il cuore della sua strategia di marketing e comunicazione turistica. Realizzato da Edinet nell’ambito del piano di comunicazione curato da Studiowiki, agenzia di comunicazione associata a UNA Aziende della Comunicazione Unite, il sito propone la destinazione attraverso quattro temi vacanza: Sea&Sun, Outdoor&Nature, Food&Craft, Well-being&Sport. Un’offerta sempre più orientata a benessere, autenticità e qualità della vita è espressa anche dal nuovo brand turistico, abbinato al payoff “Loano, la vacanza che ti fa star bene”.

» leggi tutto su www.ivg.it