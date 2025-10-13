Portualità e tecnologia, Bucci incontra il console generale di Panama Fernando Linares Franco

Genova. Il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, ha ricevuto questa mattina nel suo ufficio di piazza De Ferrari il console generale di Panama a Genova, Fernando Alberto Linares Franco, accompagnato dal viceconsole Diego Cossu.
La visita ha rappresentato l’occasione per avviare un dialogo su diversi ambiti di interesse comune: dallo sviluppo della blue economy e dei traffici portuali – settori nei quali la Liguria si conferma tra le realtà più competitive in Europa – fino ai grandi progetti high tech che interessano la regione.