Protezione civile e rischio idrologico: studenti protagonisti di una giornata formativa

In occasione della Settimana nazionale della Protezione Civile, la Prefettura della Spezia ha organizzato stamattina, nella Sala Consiliare della Provincia, una giornata di approfondimento e sensibilizzazione rivolta agli studenti di tre classi delle scuole secondarie idrologico e volontariato di protezione civile i temi trattati. L’incontro è stato aperto dal saluto introduttivo del Viceprefetto Maria Stefania Ariodante, Dirigente dell’Area Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico della Prefettura della Spezia.

La giornata si è sviluppata lungo tre momenti formativi. In apertura, la Dott.ssa Ylenia Mattana, geologo del Settore Protezione Civile della Regione Liguria, ha illustrato i rischi naturali che riguardano il nostro territorio nonché i comportamenti e le buone pratiche che il cittadino, quale misura di autoprotezione, può adottare per ridurne gli effetti. A seguire, è stato spiegato il funzionamento del complesso sistema di previsione meteo e idrologico nella Regione Liguria. Un apprezzato approfondimento è stato dedicato per spiegare ai giovani studenti presenti il sistema delle allerte meteo-idrogeologiche. Relatori sono stati l’Ing. Paolo Gollo, l’Ing. Federico Grasso e il Dott. Daniele Luppi del Centro Arpal di Genova. Il Referente del Coordinamento provinciale del volontariato di protezione civile, Alessandro Bardi, ha sottolineato l’importanza del ruolo operativo svolto dai volontari all’interno del sistema di protezione civile.

