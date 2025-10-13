Rigassificatore di Panigaglia, il Comitato segnala deviazioni nella rotta della chiatta e chiede la revoca delle concessioni

Il Comitato per l’immediata dismissione del rigassificatore di Panigaglia ha inviato una lettera ai consiglieri della Regione Liguria, della Provincia della Spezia e dei Comuni di Portovenere, La Spezia e Lerici evidenziando un fatto che ritiene grave: ieri la chiatta Ro-ro che trasporta il Gnl ha seguito una rotta diversa da quella prevista dalla Capitaneria di porto, mettendo ulteriormente a rischio la sicurezza della popolazione.

“Il rigassificatore non è né di destra né di sinistra”, scrive il Comitato, sottolineando come la tutela dei cittadini debba avere la precedenza sugli interessi economici. Nella lettera si evidenzia che le istituzioni non hanno, o non vogliono avere, piena consapevolezza dei rischi legati alla sicurezza dell’impianto e che le rare volte in cui la politica ha affrontato l’argomento non sono seguiti atti concreti.

