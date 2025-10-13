COMMENTA
Rigassificatore di Panigaglia, il Comitato segnala deviazioni nella rotta della chiatta e chiede la revoca delle concessioni

La rotta prevista e la rotta reale del servizio di Truck loading di Panigaglia

Il Comitato per l’immediata dismissione del rigassificatore di Panigaglia ha inviato una lettera ai consiglieri della Regione Liguria, della Provincia della Spezia e dei Comuni di Portovenere, La Spezia e Lerici evidenziando un fatto che ritiene grave: ieri la chiatta Ro-ro che trasporta il Gnl ha seguito una rotta diversa da quella prevista dalla Capitaneria di porto, mettendo ulteriormente a rischio la sicurezza della popolazione.

“Il rigassificatore non è né di destra né di sinistra”, scrive il Comitato, sottolineando come la tutela dei cittadini debba avere la precedenza sugli interessi economici. Nella lettera si evidenzia che le istituzioni non hanno, o non vogliono avere, piena consapevolezza dei rischi legati alla sicurezza dell’impianto e che le rare volte in cui la politica ha affrontato l’argomento non sono seguiti atti concreti.

