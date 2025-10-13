Da poco è stato attivato uno sportello infolavoro a Santo Stefano presso la biblioteca civica ‘C. Arzelà’ in cui sarà possibile trovare varie informazioni tra cui indicazioni sulla formazione come l’orientamento e la scelta della scuola superiore, l’università, i corsi professionalizzanti, i corsi per l’acquisizione di competenze trasversali, i soggiorni di studio e vacanza in Italia e all’estero; ma anche informazioni sul volontariato e il servizio civile con gli elenchi aggiornati delle associazioni di promozione sociale, culturale e sportive del territorio. Lo sportello si occuperà anche di cultura e spettacolo, promuovendo le attività artistico culturali locali, provinciali, regionali e nazionali dedicate ai giovani; ed infine, di sport facilitando la scelta dello sport attraverso la pubblicazione dei corsi e delle attività sportive. Inoltre darà supporto nella stesura del curriculum vitae e nella ricerca e pubblicazione di annunci di offerte di lavoro e di progetti per l’inserimento lavorativo. Lo sportello sarà aperto ogni lunedì mattina su appuntamento rivolgendosi al numero 0187 697141 nei seguenti orari: il lunedì, martedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 12 e il pomeriggio di martedì, giovedì e venerdì dalle 15 alle 18.oppure prenotando alla seguente mail: biblioteca@comune.santostefanodimagra.sp.it

L’articolo Santo Stefano, attivo nuovo sportello infolavoro per orientare la comunità proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com