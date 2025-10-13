Scontro tra scooter e auto in Via XXIV Maggio, donna ferita trasportata al Pronto soccorso

Incidente nel pomeriggio di oggi in Via XXIV Maggio, all’incrocio con Via Ugo Foscolo. Poco prima delle 16.30 uno scooter e un’auto si sono scontrati, e il mezzo a due ruote è finito a terra insieme alla conducente, una donna di 52 anni.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Pubblica assistenza di Vezzano Ligure, che hanno prestato le prime cure alla ferita e l’hanno poi trasportata in ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea della Spezia. Le sue condizioni non risulterebbero gravi.

La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine intervenute per i rilievi.

