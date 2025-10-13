Serie D, Fabio Fossati torna in pista: è il nuovo allenatore della Sanremese

Sanremo. Riecco mister Fabio Fossati: la Sanremese lo ha scelto per il post Moro, il cui esonero è stato comunicato in giornata. Inizierà a dirigere gli allenamenti martedì pomeriggio e debutterà in panchina domenica 15 in campionato, allo stadio Comunale, contro la Cairese.

Un ritorno in categoria dopo le esperienze con Asti, Sestri Levante, Derthona, Vado, LatteDolce, Albenga, Livorno e Albissola, società con la quale vince il campionato di serie D. Nonostante il poco tempo passato in bianconero, la piazza di Albenga conserva ancora un ottimo ricordo di lui per ciò che aveva mostrato nella prima parte della stagione 2023-2024.

