Sicurezza Stradale, Confarca porta “Crash Test Experience” e “Giocando si impara” a Genova

Genova. La Liguria si prepara ad accogliere un importante tour itinerante dedicato alla sicurezza stradale, che vedrà Confarca protagonista con attività educative innovative rivolte a cittadini di tutte le età. Saranno oltre tremila i bambini e i ragazzi delle scuole di Varazze, di Sanremo, di Genova e di La Spezia che parteciperanno agli appuntamenti in piazza e che saranno alle prese con le simulazioni di incidenti stradali e dell’utilizzo dei dispositivi di sicurezza, attraverso la Crash Text Experience, e alle attività ludico-didattiche del format Giocando si impara. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e che vedrà in campo diverse associazioni che si occupano di sicurezza stradale, toccherà quattro città della regione, uno in ogni provincia, con un programma ricco di momenti formativi e dimostrativi.

Il calendario degli appuntamenti

» leggi tutto su www.genova24.it