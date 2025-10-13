Su Amt l’ora della verità, mercoledì commissione sui conti dell’azienda: nuovi tagli in vista

Genova. Settimana importante, quella che si apre, per i conti di Amt Genova. Mercoledì 15 ottobre nella sala rossa di palazzo Tursi è fissata una commissione consiliare “sulla situazione economico-finanziaria dell’azienda di trasporto pubblico locale e suoi sviluppi futuri”. Sarà presente il vicesindaco e assessore a Bilancio Alessandro Terrile, ma sono stati invitati anche i sindacati e i vertici della partecipata.

Un momento della verità, e della chiarezza, sui conti della società dopo che in una conferenza stampa, una decina di giorni fa, la giunta Salis ha parlato di un buco che varia dai 70 ai 100 milioni di euro, secondo le stime dei consulenti di PriceWaterHouseCoopers, oltre a un deficit patrimoniale di circa 90 milioni.

» leggi tutto su www.genova24.it