Successo per le conferenze di José Luis Pombo a Savona e Genova

Savona. Successo per le conferenze tenute dal distinto musicista e cattedratico ecuadoriano, José Luis Pombo, intitolate “L’anima del Canto: il Teatro Lirico Ecuadoriano”, nei giorni 9 e 10 ottobre nelle città di Savona e Genova, rispettivamente. Gli incontri sono stati organizzati dall’Unione di Solidarietà degli Ecuadoriani in Italia Aps.

“Entrambi gli eventi, che hanno registrato una notevole affluenza di pubblico e grande interesse per il tema proposto, hanno rappresentato un momento fondamentale di incontro, analisi e arricchimento culturale per la comunità. A nome di Usei Aps, desideriamo esprimere il nostro più sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questi importanti appuntamenti. In primo luogo, un ringraziamento speciale al Dott. José Luis Pombo per la sua inestimabile disponibilità e il suo prezioso contributo”.

