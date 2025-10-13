Torna il festival “Musica e suoni”, sarà ispirato a “Le città invisibili” di Calvino

L’Associazione Amici della Musica Accademia Musicale “A. Bianchi” organizza venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 ottobre a Sarzana il XXIII Festival Musica e Suoni ispirato e dedicato al romanzo Le città invisibili di Italo Calvino. Si celebra la Creatività in ogni sua forma: arti musicali, figurative, installative e performative, tutte opere prime realizzate ad ispirazione del romanzo, trasformeranno la città in un cantiere creativo. Dopo il grande successo di pubblico delle precedenti edizioni dedicate ad un’opera letteraria, l’Accademia Bianchi ha deciso di proporre anche quest’anno un progetto ad ispirazione letteraria per la XXIII edizione del Festival Musica e Suoni, progetto che è stato selezionato dal bando Call for ideas, indetto dal Comune di Sarzana. Il festival vede il contributo dell’Amministrazione comunale di Sarzana e come sponsor Pizzeria Bugliani, Bar Sisters, Bar della Stazione di Sarzana, Cantine Lunae, Idea Ottica.

La scelta del romanzo per quest’anno si è orientata su Le città invisibili di Italo Calvino, che sarà la fonte di ispirazione di tutte le opere realizzate dai diversi artisti coinvolti, chiamati a far parte, pur nella eterogeneità dei contributi, di un unico progetto corale. Un vero e proprio tributo ad un autore caposaldo della nostra letteratura e ad un testo particolarmente suggestivo ed evocativo. Ancora una volta i protagonisti di questa XXIII edizione saranno artisti di diversa natura, sia giovani che professionisti, la maggior parte dei quali del territorio, chiamati a realizzare a partire dal testo, delle opere prime, che potranno essere ammirate ed ascoltate nei due giorni del Festival.

