Tre opportunità aperte sul futuro della logistica e dei trasporti. Ecco come iscriversi

Scuola Nazionale Trasporti e Logistica presenta tre nuovi percorsi di formazione collegati direttamente al mondo del lavoro, costruiti insieme alle imprese per rispondere alle competenze ed alle professionalità che lo sviluppo del territorio richiede. Formazione che diventa lavoro: è questa la filosofia alla base delle tre nuove opportunità promosse dalla Scuola Nazionale Trasporti e Logistica, realizzate in collaborazione con alcune delle più importanti aziende del settore e sostenute dai programmi regionali dedicati all’occupazione. Tre percorsi gratuiti, di 600 ore ciascuno, che uniscono teoria e pratica in un modello formativo “academy” fortemente orientato all’inserimento professionale. Due corsi sono già aperti alle iscrizioni, mentre un terzo sarà pubblicato a breve, completando un’offerta diversificata, adatta a diversi profili di candidati, e direttamente collegata ai fabbisogni reali del mercato.

Specialista del trasporto passeggeri (scadenza iscrizioni 13 del 04 novembre 2025)

Un percorso rivolto a chi desidera qualificarsi come conducente di autobus, con una formazione completa che unisce competenze tecniche, sicurezza e conoscenza delle dinamiche del trasporto persone. Il corso consente di conseguire gratuitamente le patenti D e CQC, oggi tra i requisiti più richiesti per l’assunzione nel settore. Il profilo risponde alla crescente domanda di autisti qualificati, anche in relazione allo sviluppo del turismo crocieristico e dei collegamenti passeggeri con porti e destinazioni turistiche del territorio.

