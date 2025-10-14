A Levanto un viaggio tra storia e DNA: Sergio Tofanelli svela le origini dei liguri

Prosegue il ciclo “Territorio e Storia 2025” promosso dalla Biblioteca Civica “Matteo Vinzoni” e dalla Mostra Permanente della Cultura Materiale di Levanto. Venerdì 17 ottobre alle ore 17, presso l’Auditorium dell’Ospitalia del Mare, si terrà l’incontro “Da dove vieni…? Storia, cognomi e DNA. Il caso di Levanto e delle Cinque Terre” con Sergio Tofanelli, docente del Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa.

L’appuntamento offrirà un viaggio affascinante tra genetica e genealogia, per comprendere le origini e i legami familiari che uniscono le comunità del territorio ligure. L’intervento di Tofanelli illustrerà come l’analisi del DNA e lo studio dei cognomi possano raccontare la storia dei popoli e dei loro spostamenti.

L’iniziativa, aperta a tutti, si inserisce nella terza edizione degli incontri settimanali dedicati al rapporto tra uomo e territorio.

L’articolo Accusa un malore alla fermata del bus: portato d’urgenza in ospedale proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com