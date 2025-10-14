Accusa un malore alla fermata del bus: portato d’urgenza in ospedale

Un malore improvviso alla fermata del bus, un uomo salvato dall’intervento incisivo dei soccorritori. E’ accaduto alle 16.30 in Via Di Monale alla Spezia dove un 67enne si è accasciato. Chi si è fermato ad aiutarlo non ha esitato a chiamare i soccorsi e nel giro di pochissimi minuti sono arrivati i militi della Croce rossa della Spezia e l’automedica Delta 1 del 118. L’incisività delle manovre rianimatorie ha permesso che il cuore dell’uomo ricominciasse a battere. Stabilizzato sul posto è stato portato in codice rosso al Sant’Andrea della Spezia.

