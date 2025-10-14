‘AI al servizio delle PMI’ evento formativo di Cna La Spezia

CNA La Spezia, in collaborazione con Italia AI Factory, ha in programma un corso su “L’Intelligenza Artificiale al servizio delle PMI”. L’evento si svolgerà giovedì 23 ottobre 2025 alle ore 17.30 nella sede di CNA La Spezia in via Padre Giuliani 6. L’incontro formativo è dedicato alle imprese che vogliono conoscere come sfruttare le nuove tecnologie per crescere: analisi, esempi pratici e spunti concreti per guardare al futuro con innovazione.

Verranno introdotti i concetti base del mondo intelligenza artificiale, partendo dal valore dei dati, passando per le differenze tra machine learning e deep learning, vedendo le tipologie di modelli e capendo quale approccio può essere utile nelle diverse situazioni e tipologie d’attività.

