Alassio, in biblioteca un incontro dedicato a “lo sport come strumento di salute psicofisica”

Unione Nazionale Veterani dello Sport alassio

Alassio. Venerdì 17 ottobre alle 17, presso l’Auditorium “R. Baldassarre” della biblioteca civica di Alassio, si terrà l’incontro dal titolo “Attivamente – Lo sport come strumento di salute psicofisica”.

L’iniziativa, organizzata dall’Unione Nazionale Veterani dello Sport (sezione “Pino Zucchinetti” di Alassio), in collaborazione con CONI Savona, ANSMeS Comitato regionale Liguria, Libertas Savona e con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport del Comune di Alassio, vedrà la partecipazione della dott.ssa Stefania Giudici, oncologa, e della dott.ssa Virida Castelbarco, psicologa.

