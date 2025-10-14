Alassio, in biblioteca un incontro dedicato a “lo sport come strumento di salute psicofisica”

Alassio. Venerdì 17 ottobre alle 17, presso l’Auditorium “R. Baldassarre” della biblioteca civica di Alassio, si terrà l’incontro dal titolo “Attivamente – Lo sport come strumento di salute psicofisica”.
L’iniziativa, organizzata dall’Unione Nazionale Veterani dello Sport (sezione “Pino Zucchinetti” di Alassio), in collaborazione con CONI Savona, ANSMeS Comitato regionale Liguria, Libertas Savona e con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport del Comune di Alassio, vedrà la partecipazione della dott.ssa Stefania Giudici, oncologa, e della dott.ssa Virida Castelbarco, psicologa.