Biassa, pubblicata la gara per il nuovo parcheggio pubblico

Il Comune della Spezia ha pubblicato la gara per l’assegnazione dei lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio pubblico di Biassa, in via Fabio Filzi. “E’ prevista la realizzazione di 29 posti auto, su una superficie di circa 857 metri quadrati attualmente in concessione a privati e in stato di degrado – si osserva in una nota di Palazzo civico -, che sarà quindi recuperata e resa disponibile alla popolazione. L’intervento consentirà non solo di migliorare la viabilità locale, ma anche di valorizzare un contesto paesaggistico di pregio”.

Tra gli interventi previsti, il progetto contempla la realizzazione di opere di contenimento per garantire la stabilità del terreno, sia mediante strutture in terra armata che in calcestruzzo armato. La pavimentazione del parcheggio sarà mista: la corsia centrale sarà realizzata in conglomerato bituminoso, mentre gli stalli laterali saranno rifiniti con masselli autobloccanti a grigliato, intasati con graniglia chiara, per favorire il drenaggio e l’integrazione ambientale. Previsti altresì la creazione di fasce verdi e nuove piantumazioni e la realizzazione di un impianto di illuminazione pubblica composto da tre pali dotati di armature stradali. Infine, lungo le scarpate sarà installato un parapetto in acciaio corten, scelto per le sue qualità estetiche e funzionali.

