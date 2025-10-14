Calice Ligure, dopo i lavori di ammodernamento riapre l’ufficio postale

Calice Ligure. L’ufficio postale di Calice Ligure ha riaperto al pubblico in una veste rinnovata.

Sono terminati, nella sede di piazza Massa 32, i lavori di ristrutturazione e ammodernamento finalizzati ad accogliere, anche tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

