Camogli: “Marêa – è festa del vino”, domenica 19 ottobre la II^ edizione

Dall’ufficio stampa “Marêa – è festa del vino”

Oltre 40 produttori protagonisti in un percorso di degustazioni che celebra non solo i migliori vini liguri, ma anche le birre artigianali e i distillati locali. Domenica 19 ottobre la splendida cornice di via della Repubblica a Camogli ospiterà la seconda edizione di “Marêa – è festa del vino”, un evento unico dedicato ai sapori e ai profumi della tradizione vinicola e artigianale ligure. Dalle 11 alle 18, i visitatori avranno così l’opportunità di scoprire le eccellenze enogastronomiche del territorio.

