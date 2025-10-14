Consegnato ad Auser Savona un nuovo pezzo per il trasporto protetto

Savona. Questa mattina è stato consegnato ad Auser Savona OdV un mezzo per il trasporto protetto. La consegna è avvenuta nell’ambito del progetto “Savona, città ad impatto positivo” della società PMG, che ha confermato la valenza della sua collaborazione nel reperire le risorse da imprese ed associazioni per consentire, in questo caso ad Auser, di disporre di un nuovo strumento di lavoro.

Numerosi gli sponsor presenti all’incontro in piazza Sisto IV: i loro loghi sono visibili sulla parte posteriore del veicolo. Partner del progetto sono il Comune di Savona, che ha supportato il progetto sin dall’inizio, presente all’incontro con l’assessore Riccardo Viaggi e l’istituto comprensivo Savona2, rappresentato dalla professoressa Monica Colonna, che si è fatto coinvolgere in un percorso utile anche alla sua comunità scolastica, che si svilupperà nei prossimi mesi.

» leggi tutto su www.ivg.it