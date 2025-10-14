Crisi Amt, le nuove tariffe scatteranno in tre fasi: ancora attesa per il piano di salvataggio

Genova. C’è attesa per la commissione consiliare di domani, mercoledì 15 ottobre, in cui sarà illustrata la situazione economico finanziaria di Amt e dovrebbero essere spiegate le prossime mosse per garantire il servizio nonostante i problemi di liquidità e il personale insufficiente a coprire tutti i turni.

Il 15 ottobre era stata più volte indicata, dall’azienda di trasporto pubblico e dall’amministrazione comunale, come la data entro la quale sarebbe stato presentato il piano di salvataggio di Amt. Piano a cui inizialmente avevano lavorato, insieme al management della società, i consulenti Giovanni Bravo e Giancarlo Strada, professionisti che ai tempi della giunta Vincenzi avevano seguito il concordato preventivo dell’ex azienda di trasporto pubblico provinciale Atp Esercizio.

