Eventi alluvionali settembre, ok ad anticipazione di 4 milioni per gli enti locali liguri

Stasera in chiusura di Consiglio regionale è stato approvato all’unanimità il Disegno di legge 80: “Misure a favore degli enti locali a seguito degli eventi alluvionali nel mese di settembre 2025 e altri interventi di sostegno”, i cui contenuti e finalità sono stati illustrati in aula dal presidente Marco Bucci.

Con questa misura, al fine di sostenere gli enti locali liguri colpiti dagli eventi alluvionali avvenuti fra il primo e i giorni 2, 9, 21, 22 e 23 del mese di settembre 2025, e nelle more della dichiarazione dello stato d’emergenza di rilievo nazionale, la giunta concede per l’anno 2025 un’anticipazione di liquidità non onerosa, pari a 4 milioni di euro, a favore degli enti locali che hanno attivato e segnalato misure e interventi di prima emergenza (attività di soccorso e assistenza alla popolazione, ripristino della funzionalità di servizi essenziali). L’anticipazione di cassa è concessa solo in seguito alla richiesta presentata dagli enti interessati alla direzione regionale della protezione civile entro dieci giorni dall’entrata in vigore della legge. L’importo dell’anticipazione non potrà superare per ciascun ente il 50 per cento del costo totale degli interventi e, comunque, sarà dentro l’importo complessivo di 500 mila euro. Nel caso in cui l’importo complessivo delle anticipazioni richieste superi lo stanziamento previsto dalla giunta, le risorse saranno assegnate proporzionalmente alla cifra richiesta. L’anticipazione deve essere restituita dagli enti locali beneficiari alla Regione entro il 31 dicembre 2025.

Approvati anche tre emendamenti al Ddl, di cui uno prevede una anticipazione di liquidità non onerosa a favore di Arte Savona.

Lo scorso 24 settembre, Regione Liguria ha inviato al Dipartimento nazionale di Protezione civile la richiesta del riconoscimento dello stato di emergenza.

