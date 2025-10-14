Ferrovia a monte, il commissario Macello ad Albenga. Opere compensative per 50 milioni, Tomatis: “Qui la fetta più grossa”

Albenga. Il commissario straordinario Vincenzo Macello è l’uomo incaricato dal Governo a seguire passo dopo passo il progetto dello spostamento a monte della ferrovia tra Finale Ligure e Andora: un intervento da (almeno) 2 miliardi di euro destinato a rivoluzionare il trasporto ferroviario nel savonese, archiviando una linea storica che risale alla fine dell’Ottocento.

Nel pomeriggio Macello ha fatto tappa ad Albenga, accolto in Comune dal sindaco Riccardo Tomatis. Qui il Commissario ha incontrato i tecnici del Comune nel corso di una riunione dove sono stati messi al centro diversi temi: dal progetto complessivo alla cantierizzazione delle opere, fino alla viabilità legata ai cantieri e ai collegamenti con la futura stazione ferroviaria, nonché sulle opere di compensazione previste.

