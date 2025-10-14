Fondo affitti della Regione Liguria, dal 15 ottobre nuova procedura online per gli utenti

Genova. Una procedura informatizzata per semplificare e rendere più accessibile il Fondo di garanzia regionale dedicato alla locazione. Questa l’iniziativa portata avanti dalla Regione Liguria, su proposta dell’assessore regionale all’Edilizia e alle Politiche abitative Marco Scajola, per agevolare l’utenza e avere, al contempo, un iter maggiormente rispondente ai principi di efficienza ed efficacia del procedimento amministrativo.

La procedura di ammissione rimarrà sempre gestita in convenzione da Filse Spa, ma sarà accessibile dal sistema bandi on line del sito internet bandifilse.regione.liguria.it a partire da domani (15 ottobre).

