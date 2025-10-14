Genova punta alla certificazione LGBTQIA+: dal Pride al turismo inclusivo

Genova. Un Pride più organizzato e strutturato, accoglienza specializzata e un’offerta culturale ad hoc: il Comune di Genova è deciso a investire in nuove politiche LGBTQIA+, puntando anche sull’ottenimento di una certificazione ufficiale come destinazione turistica accogliente e sicura per la comunità.

L’ispirazione è arrivata dalla partecipazione dell’assessora al Commercio e Turismo, Tiziana Beghin, all’Europe’s Summit For LGBTQ+ Tourism, summit cui la giunta del capoluogo ligure ha partecipato per la prima volta. Interpellata in merito al bilancio dell’esperienza dal consigliere Edoardo Marangoni, Beghin ha confermato che “sono emerse buone pratiche ed esiti che potremo fare nostre. Un dato incontrovertibile è che l’incisività non è solo un dovere etico e sociale in cui la giunta crede profondamente, ma anche un formidabile motore turistico ed economico. Le città che investono in accoglienza specifica per la comunità LGBTQIA+ registrano flussi turistici da record, e ci sono alcune linee guida precise che potremo declinare”.

