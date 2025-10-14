Gli annunci di lavoro della settimana: opportunità nell’edilizia e nel commercio. Cosa fare per candidarsi

Torna l’appuntamento settimanale con le opportunità di lavoro nella provincia della Spezia. Al momento, sono disponibili 144 posti di lavoro pubblicati dai Centri per l’Impiego della Spezia e di Sarzana, che coprono tutti i settori economici della zona, con particolare attenzione ai settori edile, turismo, commercio, nautico e navale, logistica e trasporti. Le condizioni contrattuali sono varie e includono contratti a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione, contratti a tempo indeterminato e contratti di apprendistato per i meno esperti.

Le offerte sono consultabili anche in questo pdf scaricabile. I dettagli dei singoli annunci sono disponibili sul sito regionale Formazione Lavoro.

