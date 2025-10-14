La nave “Humanity 1” arriva in porto a Savona: a bordo 45 migranti

Savona. La nave ONG “Humanity 1”, con a brodo 45 migranti – secondo quanto riferito dall’ong – di cui 8 sono minorenni, è arrivata in porto a Savona questa mattina intorno alle 10.30.

In banchina sono presenti polizia di stato, carabinieri, guardia costiera, guardia della finanza e capitaneria di porto. Presente anche la vicaria del prefetto, Alessandra Lazzari per il coordinamento. Una volta approdata, intorno alle 11, sono iniziate le operazioni di sbarco. Il personale sanitario è salito a bordo per il primo controllo.

