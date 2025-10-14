La riforma Bucci sui dirigenti è legge, l’opposizione non vota e accusa: “Violate le procedure”

Genova. È stata approvata, dopo un lungo braccio di ferro in consiglio regionale durato più di dodici ore, la riforma della giunta Bucci che mette mano alla struttura amministrativa dell’ente. Nascono per legge tre nuove figure dirigenziali: il responsabile dell’attuazione del programma di governo, il capo di gabinetto e il direttore generale di coordinamento. Una riorganizzazione che, secondo l’opposizione, “mette a rischio l’equilibrio tra politica e amministrazione su cui si fonda la democrazia“, mentre il centrodestra sottolinea che porterà maggiore efficienza nella macchina amministrativa.

Ma l’opposizione ha contestato la legittimità delle procedure e per questo non ha preso parte alla votazione. Per tentare di aggirare l’ostruzionismo della minoranza, che ha presentato 55 emendamenti al testo (alcuni peraltro approvati coi soli voti della maggioranza), dopo un’intera giornata di dibattito e una serie di riunioni è stato deciso il contingentamento dei tempi di discussione. La mossa è stata duramente contestata dal centrosinistra, che ha reclamato una palese violazione del regolamento. Secondo quanto previsto, infatti, per applicare la “tagliola” sui disegni di legge di attuazione del programma di governo bisogna inserirli a programma e in calendario secondo criteri specifici. Ma il provvedimento, come ammesso anche da esponenti della maggioranza, non era stato qualificato in quel modo.

» leggi tutto su www.genova24.it