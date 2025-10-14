La Spezia candidata a ospitare la Coppa Europa dei 10.000 metri con gli assi Battocletti e Crippa

La candidatura è ufficiale, ratificata dal consiglio federale Fidal che si è riunito una settimana fa a Viareggio in occasione dei campionati italiani cadetti. Il centro sportivo Montagna punta a ospitare la Coppa Europa dei 10.000 metri del 2026 ereditando l’organizzazione dalla francese Pacé che ha garantito le ultime tre edizioni. Sarebbe la più importante competizione di atletica leggera mai organizzata alla Spezia, che nel 2024 ha conosciuto una grande ribalta con gli Assoluti individuali e la cui macchina organizzativa ha superato un test impegnativo.

Si tratta di una serie di gare, quattro per la precisione, che si svolgono tutte in un unico pomeriggio con eventuale corollario di gare giovanili a fare da contorno. Partecipano le trenta nazioni continentali con una media di quattro atleti ciascuna (se ne possono schierare fino a sei tra gare A e gare B) con classifiche individuali e di gruppo. In totale dunque almeno 120 atleti più tecnici, capi delegazioni, massaggiatori e accompagnatori vari farebbero rotta sulla città e sul campo sportivo Montagna.

