La Spezia diventa riferimento dell’ecologia con l’evento internazionale ‘Prendersi cura della Terra’

Mancano meno di due settimane all’inizio del primo Forum Internazionale ‘Prendersi cura della Terra’, organizzato dal Comune della Spezia e dall’Accademia lunigianese di scienze ‘G.Capellini’ con la collaborazione dell’ecological society of America.

Il progetto prevederà quattro giorni di incontri dedicati all’ecologia e l’ambiente con la partecipazione di oltre 30 docenti e scienziati provenienti da tutto il mondo che renderà La Spezia, dal 27 al 30 ottobre, il centro nevralgico della discussione sulla cura e protezione dell’ambiente. Il sindaco Pierluigi Peracchini ha presentato la manifestazione affermando che: “È un grande orgoglio per l’amministrazione che la nostra città sia stata scelta per questo primo incontro internazionale in virtù della grande trasformazione ambientale realizzata alla Spezia, che ha raggiunto traguardi impensabili fino a dieci anni fa – sottolineando che – grazie alle varie iniziative effettuate negli ultimi anni, la nostra provincia è risultata tra le più virtuose a livello nazionale sul piano ambientale con una pianificazione urbana sostenibile e un’ottima qualità dell’aria”.

