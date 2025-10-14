Meteo, cielo poco nuvoloso con temperature in lieve calo: continua la fase di stabilità

Genova. Cieli poco nuvolosi o sereni in mattinata sui versanti marittimi con possibili foschie tra Genovesato e Savonese Orientale; Banchi di nebbia in sviluppo nelle vallate dei versanti Padani centro-occidentali, in diradamento entro pranzo. Sviluppo di locali rovesci nelle aree interne del Levante e sulle Alpi Liguri nel primo pomeriggio, in possibile sconfinamento, sottoforma di deboli piovaschi, sulle coste del Tigullio e dello Spezzino Orientale nelle ore tardo-pomeridiane. Attesi sui restanti settori cieli sereni o al più poco nuvolosi fino a fine periodo.

Situazione: Permangono condizioni di stabilità in questa nuova settimana di Ottobre: Il rientro fresco da Est favorisce un leggero abbassamento delle temperature minime sull’Italia Settentrionale, il tutto però in un contesto prevalentemente asciutto e con precipitazioni sporadiche nelle aree interne della nostra regione

» leggi tutto su www.genova24.it