Ok a modifica legge regionale, maggioranza: “Miglioramento assetto organizzativo”. Opposizione non partecipa al voto: “Riforma scellerata e aula calpestata”

Nella serata di oggi, dopo diverse ore di seduta, è stato approvato in Consiglio regionale, con 18 voti a favore, quelli della maggioranza, il Disegno di legge 79 Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2022, n. 4 “Disciplina dell’organizzazione amministrativa e della dirigenza della Regione Liguria”; i gruppi di minoranza non hanno partecipato al voto. “L’intervento normativo si colloca nell’ottica di un complessivo miglioramento dell’assetto organizzativo delle strutture regionali, al fine di renderle maggiormente funzionali, assicurandone il buon andamento e l’efficienza nello svolgimento della missione istituzionale a supporto delle attività del presidente della giunta regionale e delle funzioni amministrative di rispettiva competenza”, aveva detto detto in mattinata, illustrando la relazione di maggioranza, il presidente della I commissione Affari generali, istituzionali e Bilancio, Alessandro Bozzano, il quale aveva altresì sottolineato che il provvedimento comporta risorse già allocate e illustrato nel dettaglio le novità introdotte.

“Con il provvedimento – leggiamo nel resoconto di seduta – viene introdotto un nuovo assetto organizzativo della giunta: la struttura amministrativa sarà suddivisa tra il segretario generale, il capo di gabinetto del presidente della giunta regionale, che non avrà funzioni gestionali, il direttore generale di coordinamento e le altre strutture dirigenziali complesse, che saranno definite con un successivo regolamento di organizzazione. Il provvedimento prevede, inoltre, la possibilità di istituire la figura del responsabile dell’attuazione del programma di governo: lavorerà in diretta collaborazione con il presidente della giunta regionale, non avrà funzioni gestionali, sarà compreso tra gli incarichi dirigenziali o direttivi attribuiti nell’ente, avrà la mansione di monitorare l’attuazione del programma di governo, tramite il controllo delle azioni realizzate dagli amministratori regionali, dal segretario generale, dal direttore generale di coordinamento e dai direttori generali e riferirà sull’esito del monitoraggio direttamente al presidente della giunta regionale. Viene, inoltre, riorganizzato il Comitato di direzione, che potrà essere convocato e presieduto dal segretario generale o dal direttore generale di coordinamento”. E ancora, la modifica stabilisce che l’assetto organizzativo delle strutture della giunta regionale dovrà essere approvato entro centocinquanta giorni dalla data di insediamento della stessa giunta; vengono poi riformulate le limitazioni per i dirigenti neoassunti rispetto all’accesso alle posizioni dirigenziali che abbiano una graduazione superiore a quelle di livello iniziale; inoltre, la dotazione organica del personale di area dirigenziale viene fissata in 105 unit”. Gli oneri derivanti dall’attuazione della legge sono di circa 308mila euro per l’anno 2025 e di 1 milione e 846mila euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, che vengono recuperati attraverso la riallocazione di risorse da altri capitoli di bilancio.

