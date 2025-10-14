Recco: pavimentazioni marciapiedi e portici, nuova idropulitrice “a caldo”

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Ieri mattina sono partite nuove attività per il miglioramento della pulizia urbana, con l’introduzione di tecnologie innovative. L’operazione, voluta dal sindaco Carlo Gandolfo e dall’assessore all’ambiente Edvige Fanin, si inserisce nel quadro dell’appalto gestito da AMIU, per potenziare i tradizionali lavaggi notturni di portici e marciapiedi, già effettuati con idropulitrici, affiancando un nuovo macchinario che, utilizzando acqua calda, è capace di rimuovere in profondità lo sporco più ostinato, come residui oleosi, incrostazioni e deiezioni canine, spesso difficili da eliminare con i metodi convenzionali.

Il servizio sarà integrato nel calendario già in vigore, che prevede lavaggi quotidiani da aprile a settembre, e interventi trisettimanali durante la stagione invernale, da ottobre a marzo. Le frequenze rimarranno invariate, ma la qualità della pulizia sarà ulteriormente migliorata grazie all’efficacia del nuovo strumento, in grado di agire anche negli angoli.

“E’ questa un’attività di pulizia e igienizzazione – spiegano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin – che va nella strada intrapresa di maggiore decoro della città, fin dal nostro primo mandato. Invitiamo tutti i cittadini a collaborare per mantenere pulita la nostra città, fondamentali sono i nostri comportamenti, soprattutto per chi ha dei cani. Bisogna prestare attenzione e non lasciare le loro deiezioni per terra, questo vale anche per bottigliette e rifiuti. Dobbiamo, insieme, amare e rispettare la nostra città, per offrire spazi pubblici più puliti e accoglienti, intervenendo con tecnologie che permettono una pulizia più profonda e duratura”.

