Regionali Toscana, la provincia apuana triplica la rappresentanza. Lunigiana presente con il ritorno di Ferri

Jacopo Ferri, sindaco di Pontremoli

In seguito alle recenti elezioni regionali toscane, che hanno confermato alla guida il centrosinistra ed Eugenio Giani, la provincia di Massa-Carrara passa da uno, l’uscente Giacomo Bugliani del Pd, a tre rappresentanti: il sindaco di Montignoso e presidente della provincia apuana, Gianni Lorenzetti (quasi 11mila preferenze), esponente Pd; il sindaco di Pontremoli, Jacopo Ferri (quasi 9mila), Forza Italia; il consigliere comunale massese Marco Guidi (circa 4.700), di Fratelli d’Italia. Per il lunigianese dei tre, Ferri, si tratta di un ritorno a Firenze: ha infatti già seduto tra i banchi del consiglio regionale dal 2000 al 2015. Tutti e tre gli eletti apuani dovranno lasciare i loro incarichi, in quanto ne decadranno per incompatibilità, con i due primi cittadini che saranno sostituidi dai vice fino a nuove elezioni.

