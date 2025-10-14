In seguito alle recenti elezioni regionali toscane, che hanno confermato alla guida il centrosinistra ed Eugenio Giani, la provincia di Massa-Carrara passa da uno, l’uscente Giacomo Bugliani del Pd, a tre rappresentanti: il sindaco di Montignoso e presidente della provincia apuana, Gianni Lorenzetti (quasi 11mila preferenze), esponente Pd; il sindaco di Pontremoli, Jacopo Ferri (quasi 9mila), Forza Italia; il consigliere comunale massese Marco Guidi (circa 4.700), di Fratelli d’Italia. Per il lunigianese dei tre, Ferri, si tratta di un ritorno a Firenze: ha infatti già seduto tra i banchi del consiglio regionale dal 2000 al 2015. Tutti e tre gli eletti apuani dovranno lasciare i loro incarichi, in quanto ne decadranno per incompatibilità, con i due primi cittadini che saranno sostituidi dai vice fino a nuove elezioni.

L’articolo Regionali Toscana, la provincia apuana triplica la rappresentanza. Lunigiana presente con il ritorno di Ferri proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com