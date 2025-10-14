COMMENTA
CONDIVIDI
Sport

Rugby/ Pro Recco, interviste tra Squali: quattro chiacchiere con… “Dippa”

Rugby/ Pro Recco, interviste tra Squali: quattro chiacchiere con… “Dippa”

Generico ottobre 2025

Dall’ufficio stampa Pro Recco Rugby

Con l’inizio della stagione alle porte, siamo stati curiosi di sentire cosa ne pensa una delle figure chiave di quest’anno e abbiamo deciso di fare quattro chiacchiere con Andrea Di Patrizi, per tutti “Dippa”, skill coach e allenatore del reparto dei trequarti.
Recchelino DOC, Andrea ha iniziato a giocare a 9 anni e per 25 stagioni ha vestito sempre e solo la maglia biancoceleste, con l’esordio in Prima Squadra a 18 anni. Poi varie esperienze da allenatore nel club con le giovanili, responsabile sviluppo giovani e progetto scuole nel 2019 sempre a Recco, una breve esperienza in C con l’Amatori Genova e, oggi, sulla panchina degli Squali insieme a Gastaldi e Noto.

» leggi tutto su www.levantenews.it